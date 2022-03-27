大陸國家統計局27日公布，1月至2月，全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣（下同）1.157兆元，年增5％。

香港信報報導，統計局指出，規模以上工業企業中，大陸國有控股企業實現利潤總額4,157.8億元，年增16.7％。股份制企業實現利潤總額8,385.7億元，增長9.4％。外商及港澳台商投資企業實現利潤總額2,897.9億元，下降7.2％。私營企業實現利潤總額3,291.3億元，下降1.7％。

在41個工業大類行業中，21個行業利潤總額與2021年同期相比增長，19個行業下降，1個行業減虧。石油和天然氣開採業利潤總額年增1.57倍。煤炭開採和洗選業增長1.55倍，汽車製造業下降9.9％，通用設備製造業下降15.7％。

統計局工業司高級統計師朱虹表示，2022年以來，面對複雜嚴峻的海內外經濟形勢，各地區、各部門擴大穩增長和支持實體經濟的力度，工業經濟穩定恢復，企業利潤小幅增長。

朱虹指出，1月至2月，工業企業效益狀況主要呈現以下特點，企業收入增長較快。1月至2月，規模以上工業企業營業收入年增13.9％，高於2021年12月1.6個百分點。

另外，企業利潤在較高基數上保持增長，能源原材料行業對工業企業利潤增長貢獻較大，部分消費品行業利潤增長較快。企業資產較快增長，資產負債率有所下降。2月底，規模以上工業企業資產年增10.4％，工業企業資產負債率年減0.1個百分點。