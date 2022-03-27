中央流行疫情指揮中心公布，基隆新增19例本土確診個案，基隆市政府今天下午公布確診者足跡，包括台北市刑事局、歌萊KTV、源遠全聯、小普派診所等地，也有確診者搭乘1062客運返家。

基隆市政府今天下午舉行防疫記者會，公布海量確診者足跡，其中案22740為刑事警察人員，3月25日上午10時50分至11時30分至台北刑事警察局開會；案22735 為二信高中學生，3月25日下午5時至晚上8時30分到歌萊KTV消費；案22738於3月23日、25日曾到小普派診所等。

小普派診所位在安樂區樂利三街239號，店面鐵捲門已拉下，並張貼公告表示，3月27日至4月5日公休，4月6日起正常看診。

基隆市長林右昌指出，今日增19例，其中銀河小吃店工作人員4例、刑事警察人員6例、確診者家屬3人、二信高中學生2人、銀河小吃店消費者4人。截至昨晚為止，總計匡列、篩檢437人，