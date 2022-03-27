積極投入民進黨屏東縣長初選的立委莊瑞雄，27日與多位自由潛水選手至小琉球體驗潛水，莊也宣誓，若他當縣長，絕對大力推動升級屏東觀光、運動產業，讓屏東超越現在，讓屏東超越高雄。

莊瑞雄於民進黨屏東縣長初選電視政見發表會，提出「觀光升級」及「運動產業發展」受到年輕族群青睞，莊表示，屏東地理位置得天獨厚，屏南地區右手邊是台灣海峽、鵝鑾鼻望去是巴士海峽、風吹砂轉個彎到滿州、牡丹右手邊是太平洋，特別是有四季如春氣候，非常適合推動海洋觀光及海洋運動發展。

此次獲得台灣盃自由潛水亞軍的選手劉家誠表示，過去不斷尋找最適合的地點來進行自由潛水，而在屏東就擁有最好條件，看到莊瑞雄在政見發表會上所提出的政見特別令他們感動，很開心有政治人物能夠重視台灣自由潛水運動的發展。

莊瑞雄談到，台灣體育發展過去僅被視為教育一環，但運動領域其實是涵蓋範圍寬廣且富含前景的產業，因此這次所提出的政見中特別強調屏東運動產業升級，期待由他做先鋒，讓全台灣政治人物一同開始注重運動產業發展。