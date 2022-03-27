配合年底選舉，國民黨台中市議員初選提名從26日開放領表登記，截至27日下午4點鐘為止，兩天來共有14人完成提名登記作業、24人領表。市黨部指出，第一梯次領表日期到今天截止，28日則是登記最後一天。

27日到台中市黨部完成登記者包括皆為爭取連任的現任議員，包括第6選區（西屯）張廖乃綸、第8選區（北屯）賴順仁、黃健豪，以及第11選區（東南區）李中、羅廷瑋；若加上26日完成登記的9人，兩天來已有14人完成登記。