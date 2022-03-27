國民黨台中市議員初選 2天共14人登記 16:342022/03/27 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨台中市議員初選領表登記，兩天來共有14人完成登記。(國民黨台中市黨部提供／林欣儀台中傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 配合年底選舉，國民黨台中市議員初選提名從26日開放領表登記，截至27日下午4點鐘為止，兩天來共有14人完成提名登記作業、24人領表。市黨部指出，第一梯次領表日期到今天截止，28日則是登記最後一天。 27日到台中市黨部完成登記者包括皆為爭取連任的現任議員，包括第6選區（西屯）張廖乃綸、第8選區（北屯）賴順仁、黃健豪，以及第11選區（東南區）李中、羅廷瑋；若加上26日完成登記的9人，兩天來已有14人完成登記。 國民黨台中市議員領表登記開跑 首日18人領表 國民黨南市議員初選登記冷清 謝龍介母雞效應遭質疑 #台中 #登記 #選區 #國民黨 #市議員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情爆發、清明連假將至 台南警徹夜嚴抓74人違反防疫規定 14:592022/03/27 社會 台中海線頻傳火燒山 議員促普設水塔 04:102022/03/27 地方新聞 會員開始老到搬不動椅子 最難入會CEO俱樂部改革記 11:002022/03/27 財經 催第3劑疫苗接種率 台中加碼送限量福袋1萬份 13:152022/03/27 生活 南市議員初選登記截止 藍冷清 綠爆量 04:102022/03/26 地方新聞 國民黨桃園市長提名 朱立倫：明開始啟動徵詢 13:532022/03/27 政治 藍營為何決定謝龍介出線戰台南市長 學者爆跟2點有關 07:052022/03/27 政治 傳選桃園引基層反彈 羅智強在臉書寫下聖經一段話 08:402022/03/27 政治 綠營屏東縣初選競爭激烈 鍾佳濱單車造勢「不忘初心」 16:192022/03/27 政治 首季商辦交易額 台中拚稱冠 04:102022/03/27 專題周報 本土疫情再起又到畢旅旺季 盧秀燕：學校要審視計畫 11:222022/03/27 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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