2022年底選戰倒數，前民進黨新北市議員李婉鈺今（27日）舉辦生日茶會同時宣布，將以無黨籍身分，投入第四選區議員選舉，「女漢子」進階成2.0版回來了。她許願說，希望能夠「重新再起、成功出擊」，期許自己能夠從哪裡跌倒，就在哪裡爬起來。

李婉鈺今（27日）舉辦生日茶會，同時宣布參選新北第四選區議員選舉，李婉鈺表示，經過這陣子反省，期許自己能夠從哪裡跌倒，就在哪裡爬起來，生日最大的願望就是「重新再起、成功出擊」，用「對朋友有情、對土地有愛、對城市有夢」回到板橋貢獻地方。

李婉鈺也在臉書寫下，「一切都是最好的安排」，自己沒有擔任公職的這一段時間，有機會暫時放慢腳步，去做一些以前沒有時間做的事，包括學茶道、花藝、禪修等，沒有這一段，或許就不一定有這樣的機會，除了認識了不同領域的好朋友，也讓自己可以用不同的角度看回這個社會。

李婉鈺說，重新確認自己的熱情和初衷的同時，也看到板橋的需要，沒有擔任公職期間，服務處也一直都在，還是有許多服務案件來服務處尋求協助，看到朋友的問題能夠順利解決，放下心中的一塊石頭，都能讓自己感到非常的快樂，這就是從政初衷。將投入新北市板橋區議員的選舉。