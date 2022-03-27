觀賞紙風車劇團表演，賴清德：非常適合帶到國際舞台。（取自賴清德臉書／照片提供：紙風車劇團）

副總統賴清德27日出席「2022小大人童聚幸福－歲末聯歡童樂會」，賴副總統(後排右三)帶領與會嘉賓將愛心袋贈與小朋友，象徵社會對這群天使的愛永不缺席。(陳怡誠攝）

副總統賴清德今天觀賞紙風車劇團30周年的大戲《哪吒鬧龍宮》，他說，這齣戲中傳統與現代結合，正可以看到台灣創新的軟實力，也非常適合帶到國際舞台上展現台灣文化之美。

賴清德今天下午出席「2022小大人童聚幸福—歲末聯歡童樂會」，他上午先透過欣賞紙風車劇團的演出重溫兒時記憶表示，從小他是聽北管長大的，小時候常跟著祖父的北管樂社到處跑，到廟口進香、到村莊繞境，聽鑼鼓喧天，看家將祈福，這些童年特殊、溫暖的記憶，深深刻在腦海之中。

今天看了紙風車劇團30周年的大戲《哪吒鬧龍宮》，當熟悉的鑼鼓聲響起，讓他又回憶起小時候，「觸動我深植內心傳統文化的DNA」。雖然是傳統的故事，紙風車《哪吒鬧龍宮》演出，巧妙地融合台灣文化元素，也兼具現代感，看得到布袋戲，聽得到北管樂等傳統元素，融合現代3D動畫投影，聲光畫面讓人震撼。

他說，這齣戲中傳統與現代結合，正可以看到台灣創新的軟實力，也非常適合帶到國際舞台上展現台灣文化之美，未來也能代表台灣到疫苗捐贈國家進行交流，這必定是一個美麗溫暖的文化回禮。「看《哪吒鬧龍宮》真的是讓我很開心、很享受」。

賴清德感謝演員及工作人員的付出，他還到後台向大家表達他最大的敬意及鼓勵。「謝謝紙風車用全新的方式帶孩子們認識台灣在地文化亅。