新竹縣共設400個空氣品質微型感測器，隨時掌握潛在空氣汙染源。（羅浚濱攝

新竹縣環保局為加強監測空氣品質，2018年架設200台空氣品質微型感測器後，去年底持續鎖定新竹工業區及產業聚落再加設200台，2月同步啟動空氣品質感測物聯網平台，串聯空氣品質微型感測器，24小時掌握潛在空氣污染源，期讓空污無所遁形！

縣長楊文科說，新竹縣是高科技產業重鎮，有竹科、台元科及新竹工業區等產業聚落，縣府要即時掌握空氣品質狀況，為縣民生活環境做好把關，絕不鬆懈。

環保局表示，空氣品質感測物聯網平台，是利用監測數據透過空氣網視覺化圖形分析，若有不明空污發生時，作為判斷輔助工具，400處空氣品質微型感測器能將即時狀況提供民眾上網查詢，到去年底透過監測數據追查污染源，共查出6件空污事件，共開罰65萬2000元。

目前400台空氣品質微型感測器分布13鄉鎮市，因應各區域狀況，主要設於大型污染源及民眾陳情等區域，以100到300公尺方式密集設置，工廠周邊社區聚落及重要交通要道，則以500到1000公尺設置監測點。

透過空品感測物聯網可以24小時即時監控溫度、濕度、細懸浮微粒及揮發性有機化合物的變化，並具備智慧預警系統，遇到監測異常情況，會立即通報稽查人員快速掌握污染來源，並可藉大數據分析，整合各區域監測數據，分析污染熱點區域及好發時段，以利加強可疑污染來源的追查。

環保局並表示，去年也啟動移動式空氣品質監測車共執行96站次，今年針對背景調查及潛在污染熱區及陳情熱點安排70站次，持續逐步建立完整空氣品質背景資料，並可監控污染熱點及追蹤改善情形。