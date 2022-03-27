台東縣維持280天本土0確診後，27日新增6起確診案例，為家庭式傳染，除了1歲多的嬰兒未打疫苗外，其餘均打2劑，感染源目前仍不明，到27日下午篩檢280位村民，全部陰性，面對疫情再度暴發，初鹿國小百年校慶延期，初鹿國中、小28日停課1天，全面清消，縣長饒慶鈴呼籲，面對清明連假，掃墓盡量避免室內群聚，並請旅宿及餐飲業者落實實聯制。

台東縣發生6個確診個案，分別為22849／20多歲女性，及她的1歲多兒子（22851）、及協助 照顧嬰兒70多歲長輩姨婆（22850）、舅公（22852）確診，27日下午新增2例案是姨婆、舅公的職場同事，分別為60多歲及50多歲女性，除了20多歲女性跟她1歲多兒子有流鼻涕 發燒 喉嚨痛症狀外，其他4人無症狀，5名成人都打過第2劑。

縣長饒慶鈴立即指示在初鹿國小側門前啟動快篩站，並召開跨局處會議及疫情記者會說明最新狀況，目前共18人PCR採檢，其中6人確診、其餘12人皆陰性，另有5人列自主健康管理。感染源還在釐清當中，基因序列檢體送中央，目前影響範圍以初鹿地區為主。

為盡早阻斷社區傳染鏈，縣府緊急協調卑南鄉衛生所及醫檢師公會，在初鹿國小側門前啟動快篩，截至下午4時共篩檢280人，全數陰性，快篩站將持續開設並滾動式調整，請當地鄉親盡快前往篩檢。

另外，初鹿國小、初鹿國中明28日將停課1天加強校園清消、初鹿國小4月2日的百年校慶也將延期辦理。

饒慶鈴強調，緊接就是清明連假，將有大批鄉親返鄉及遊客來臺東，對於防疫必須嚴陣以待，台東縣醫院及住宿型機構目前停止探病兩周至4／10，校園即日起2周內不開放至4／10，運動會延期辦理或僅校內賽，校外人士進入校園洽公需附小黃卡或快篩證明。

縣府也將加強夜市清消及八大行業稽查，也請各旅宿及餐飲業者務必落實實聯制，並已通知各鄉鎮公所，在戶外擺設供桌，避免進入室內，造成群聚。