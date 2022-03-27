新北五股三重蘆洲下午1426戶停電 台電曝原因 16:532022/03/27 中時新聞網 吳長諭 、中時、 王莫昀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北五股27日下午4時許傳出停電。圖為303全台大停電資料照。（王英豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 （17:05 新增台電說法）新北市五股區下午4時許傳出停電，有民眾上網回報狀況，指出四維路跟中興路一段發生停電，台電已派員趕赴現場處理，因饋線跳脫，造成五股、三重、蘆洲共1426戶停電，目前已復電1223戶。 台電稍早說明，今(27)日下午4時2分因饋線跳脫，造成新北市蘆洲區、五股區、三重區等一帶部分路段共1426戶停電，事發後系統自動隔離故障區間，於下午4時24分復電1223戶，剩餘203戶尚未復電，台電已派員前往現場積極搶修中。 5風場拚今年完工 達2025年目標4成 科技業霸氣派息 掀風潮 #停電 #台電 #派員 #新北 #五股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 顧寶明喜劇人生 再苦也要修完 04:102022/03/27 娛樂新聞 2022新北童樂節今開跑 錯過再等一年 13:492022/03/27 生活 新北童樂節系列活動開跑 侯友宜：隨疫情滾動式檢討 13:172022/03/27 生活 大潭電廠爆確診 鄭文燦曝這點成關鍵：有做到風險應不大 15:292022/03/27 生活 新北教博會 力拚8成在地就學率 04:102022/03/27 地方新聞 新北＋1 樹林科技廠移工女友確診 某科大停課10天 10:002022/03/27 生活 蔡總統出席新北嘉義同鄉會活動 侯友宜這麼說 10:062022/03/27 政治 台股攻季線 權值股、季底作帳成關鍵 04:102022/03/27 專題周報 清明防疫 侯友宜祭進塔總量管制 04:102022/03/27 生活新聞 奧運銀牌不忍了！一句話「神解」侯友宜與藍營關係 網全暴動 15:332022/03/27 政治 蔡政府政務官只管升官發財 04:102022/03/27 時論廣場 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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