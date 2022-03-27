（17:05 新增台電說法）新北市五股區下午4時許傳出停電，有民眾上網回報狀況，指出四維路跟中興路一段發生停電，台電已派員趕赴現場處理，因饋線跳脫，造成五股、三重、蘆洲共1426戶停電，目前已復電1223戶。

台電稍早說明，今(27)日下午4時2分因饋線跳脫，造成新北市蘆洲區、五股區、三重區等一帶部分路段共1426戶停電，事發後系統自動隔離故障區間，於下午4時24分復電1223戶，剩餘203戶尚未復電，台電已派員前往現場積極搶修中。