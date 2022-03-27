1992年，臺北市林森北路夜晚街景。（尖端出版提供）

2014年，林森公園裡的鳥居。（尖端出版提供）

台劇《華燈初上》帶動條通熱潮，劇中1988年充滿濃厚懷舊氛圍的場景設計與演員們的妝髮服飾，引起討論跟效仿，《回到華燈初上時》是由〈報時光〉與〈華燈初上〉展開的聯名出版企畫，懷舊專家張哲生提供珍貴舊照，一窺條通商圈80年代華燈初上的繁榮景象，台北中山九昱希爾頓逸林酒店「酒條通」住房專案，住1晚送9杯。

80年代，正是條通商圈最繁華之時，林森北路上的俱樂部有多種型態與營業方式，《華燈初上》劇中的日式酒店「光」，正是1980年時值日本經濟復甦之際，日商紛紛在台設立分公司，而原本在日治時代就是日人居住之處的條通商圈，其濃郁的日式生活氛圍，自然而然地吸引日本人在此聚集。

張哲生在《回到華燈初上時》書中也描述「條通商圈」的歷史背景與演變，「條通是台日混血的產物，日本人將東西向的巷道稱作『通』，因此日治時期被規劃為現代化高級社區的大正町裡，由南至北的10條東西向道路便被依序命名為1條通、2條通……直至10條通，『條通』其實屬於複合式語言，結合了中文道路單位『條』和日文巷道的『通』，所以『六條通』就是第6條巷子的意思。」

除了9入1組的調酒盤，La Salle森酒吧亦提供單點調酒讓劇迷嘗鮮，單杯售價300元起。（台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）

台北中山九昱希爾頓逸林酒店逸林客房。（台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）

玩美相機與《華燈初上》影集合作警局背景模板。（玩美相機提供）

台北中山希爾頓逸林酒店，座落台北知名的條通商圈，這裡原是過去日治時期所規劃的「大正町」，仿照日本古都的設計，將街道設計為棋盤格式，搶搭《華燈初上》熱潮，以酒店所在的條通商圈為背景，推出「酒條通．逸飲而盡住房專案」，享逸林客房入住1晚，搭配La Salle森酒吧獨家特製﹑價值980元的「酒條通調酒盤」，暢飲劇中人物為主題的特色調酒，包含龍舌蘭為基底的嗆辣「羅雨儂」﹑粉感花酒「江翰」﹑Jack Daniel調製，MAN度爆表的「潘文成」等，週日至週四每晚3699元，週五4199元，活動從即日起至4月29日，訂房專線：02-6618-2174。

除了親臨條通商圈，感受復古風情，科技公司玩美移動與《華燈初上》跨界合作，將劇裡80年代風格，關鍵日式酒店、警局等場景照供劇迷合成，也可以模擬妝容，打造沉浸式觀影體驗。

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