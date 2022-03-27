基隆市長林右昌24日參加基隆市警局刑事人員餐會，因未戴口罩頒獎給第二分局偵查隊確診警官，被匡列居家隔離3天。未料，市警局疫情持續延燒，目前已有7名參加餐會刑警先後確診。指揮中心今宣布居家隔離延長至10天。林右昌今天下午表示，目前健康狀況良好，支持中央決定。

基隆市警局群聚案持續延燒，目前累計8名刑事人員確診，其中7人曾赴刑事餐會，林右昌當晚也到場，陷入高風險。中央流行疫情指揮中心下午記者會時提及，今天與林右昌通電話後，決定將隔離時間將從3天延至10天，並坦言目前全台案例，較擔心基隆社區感染。

對此，林右昌於下午防疫記者會時指出，目前健康狀況良好，沒有任何不適，現階段主要無法確認，第二分局偵查隊確診警官是在餐會前或後染疫，有許多不確定因素，今天與陳時中通電話後，希望提高防疫規格，延長居家隔離時間，對此決定表示支持，也興然同意。

另外，林右昌提及，指揮中心醫療應變組副組長王必勝今天中午前往市府一同參與防疫會議、給予指導，日後也會和團隊一起合作進行相關防疫工作，相信疫情能盡快趨緩。