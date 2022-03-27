據財新網等報導，美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）近日發布聲明稱，市場關於PCAOB與中方達成會計監管最終協議的猜測還為時尚早，而且達成協議都只是「第一步」，必須全面檢查審計底稿，以確保協議得到遵守，即便是對於那些來自敏感行業的發行人也不例外。

另據路透報導，國際金融協會（IIF）匯總的每日高頻數據顯示，資金流動自去年12月中旬達到峰值後發生明顯變化，特別是從中國股市流出的資金，在2月底進一步加劇，前所未見；IIF表示，投資者撤出中國的同時其他新興市場保持不變，這是從來沒有過的。

美東當地時間23日，美國證券交易委員會（SEC）向其「預摘牌名單」新增了微博公司（Weibo Corporation），使其成為名單中的第6家公司。此前，百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥於3月8日被列入「預摘牌名單」，它們需要於3月29日向SEC提供不具備被摘牌的證據，這些公司可能面臨被摘牌的風險。

在3月11日，中國證監會相關部門負責人曾表示，近一段時間，中國證監會和財政部持續與美國公眾公司會計監督委員會開展溝通對話，並取得積極進展。我們相信，雙方通過共同努力一定能夠儘快作出符合兩國法律規定和監管要求的合作安排，共同保護全球投資者合法權益，促進兩國市場健康穩定發展。隨後，中概股曾迎來一波猛烈的反彈。