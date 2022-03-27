知名影評人塗翔文擔任同步頒獎典禮講評。（台視提供）

國際影壇盛事《第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮》將於台灣時間3月28日上午登場，台視連續第11年取得國內無線電視獨家授權，從上午6點30分起全台獨家與全球同步HD live播出星光大道與頒獎典禮實況。台視今年邀請知名影評人塗翔文擔任同步講評、施偉銘擔任同步口譯，為觀眾掌握第一手獎項訊息。

塗翔文點出本屆奧斯卡亮點，不僅有「台灣女婿」巴沃邱寧多傑執導、名導演賴聲川女兒賴梵耘擔綱製片的《不丹是教室》入圍「最佳國際電影獎」；「最佳電影歌曲」入圍者中不乏碧昂絲、怪奇比莉與范莫里森等高知名度的歌手競逐，他們也將如預期上台演唱；加上今年終於恢復有主持人擔綱，頒獎典禮熱鬧好看與否亦將是吸「睛」焦點。

本屆提名最大贏家《犬山記》入圍12項大獎，《沙丘》則以10項入圍緊追在後，到底鹿死誰手、戰況激烈。塗翔文分析前述兩部作品的確競爭激烈，目前美國的影評和媒體，普遍看好這兩部片拿下最多獎項，但不排除最後有黑馬《樂動心旋律》出線，而最佳國際電影獎入圍有呼聲最高的日本片《在車上》，不知與台灣有淵源的《不丹是教室》是否有機會突破重圍站上頒獎台。

另外，全球影迷與台灣觀眾最關注的奧斯卡影帝、影后獎項，入圍名單華麗亮眼，「最佳男主角獎」部分5位都是曾入圍過的實力派演員，塗翔文透露，目前最被看好的是威爾史密斯，他在包括演員工會獎等前哨戰連連奪獎、呼聲最高；女主角則是本屆金球獎得主妮可基嫚與剛拿下演員工會獎與影評人選擇獎的潔西卡雀斯坦兩人廝殺的局面，巧的是兩人都扮演真人實事、栩栩如生，競爭非常激烈。