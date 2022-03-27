中華工程公司承攬「大潭電廠7、8號機抽水機房暨進出水暗渠等新建工程」，向勞動部專案申請泰國移工施作，並在新豐鄉紅毛港偏僻處設立工務所做為宿舍，宿舍共住77人，泰籍移工有56人，衛生局PCR篩檢有52人陽性，泰籍47人，本國籍有5人，居隔25人，目前感染源還不明。

確診的移工都先在宿舍內隔離，外圍也拉起警戒線，27日下午2時許，有3部遊覽車開進宿舍前空地，確診者穿上防護衣後，依序上車分送醫院或集中檢疫所，衛生局也持續擴大匡列採檢中

縣府勞工處長劉家滿表示，中華工程公司承攬大潭電廠工程，是向勞動部專案申請移工，由台北市菁華人力介仲引進泰籍移工，在桃園觀音大潭電廠做工程，移工宿舍在新竹縣新豐鄉，至於中華工程申請多少移工？何時來台？縣府並沒有資料。

劉家滿並說，中華工程在新豐鄉宿很偏僻，移工平時是搭專車往返新豐和桃園觀音，下班後及假日只要宿舍管理員同意都可以外出。

衛生局疫調確診者3月20到26日的足跡，新豐鄉有新豐市場、普濟診所、胖廚師小吃、大樹連鎖藥局、新世紀廣東粥、黑貓滷味、大丸子蔬果行、全家新豐大興店、統一超新新庄子和新庄門市。

竹北市有竹北RT、全家竹北俠隱店、遠百竹北店、讚不絕口勝利二店、台電竹北營業所、台水竹北營運所、新竹瓦管處、竹北樂購、藝禾韾百貨、田季發爺、中油府前站、康立藥局。

環保局對移工宿舍和上述場域進行消毒工作。為有效防堵疫情，在新豐鄉重興社區活動中心、池和宮池府王爺廟、竹北市台大生醫外設置社區篩檢站，28日再安排紅毛港池和宮池府王爺廟社區篩檢站，提供與確診者足跡重疊民眾免費篩檢。