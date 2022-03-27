胡瓜主持的《綜藝大集合》日前帶大家來到嘉義鹿草，相較過去，現今鹿草大部分都轉型成精緻農業，很難再見到以往在田裡抓泥鰍，弄得全身髒兮兮的畫面。為了讓大家可以重溫抓泥鰍的樂趣，製作團隊特地準備了新遊戲「咱們來捉泥鰍」，並在主持群與特別來賓們齊唱〈捉泥鰍〉時揭開序幕，但節目核心人物胡瓜卻始終不見身影。

藝人唱歌唱到一半時，胡瓜悄悄從旁現身並牽了一位阿嬤、一位阿公進場，3人一登場變自我介紹是「捉泥鰍三兄妹」，胡瓜還笑說3人年紀加起來不到150歲，沒想到遭到阿嬤、阿公吐槽光是2人年紀相加就已超過150歲，胡瓜瞬間變成「瓜弟弟」來參賽。

捉泥鰍的遊戲規則很簡單，每組限時60秒，抓越多隻泥鰍的隊伍獲勝，沒想到2位高齡長輩捉泥鰍超高效率，一連抓了好幾隻泥鰍，跟一旁抓不到的胡瓜形成強烈對比；儘管胡瓜在水池裡使勁的撈，但都因為泥鰍身體的黏性，頻頻從手中滑落，屢次的失敗更讓胡瓜一臉無助、不知所措，一旁的阿公最後看不下去，出聲指揮胡瓜，「你去後面幫我把泥鰍趕過來就好」，此話一出瞬間降低胡瓜的輩份，也令全場笑翻。