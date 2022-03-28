特斯拉公司（Tesla Inc.）億萬富豪執行長馬斯克（Elon Musk）今天推文表示，他正「認真思考」要創立一個新的社群媒體平台。

一名推特（Twitter）用戶詢問馬斯克，是否考慮創立一個以開源演算法建構、優先考慮言論自由且宣傳最少的社群媒體平台，馬斯克才做出上述的回答。

馬斯克是推特的重度使用者，但最近不斷批評這個社群媒體平台及其政策。他曾表示，推特公司未尊重言論自由原則，這正侵蝕破壞著民主。

在發出那則推文的前一天，馬斯克才在推特進行民調，詢問大家是否認為推特有遵守言論自由的原則，結果有70%的人回答：「不」。

他在昨天說：「這次民調的結果很重要，請審慎投票。」

越來越多科技企業將自身定位為言論自由的擁護者，並希望吸引那些認為自己的言論在推特、臉書（Facebook）、YouTube等平台遭到壓抑的用戶。如果馬斯克決定創立新的平台，他就會加入這些公司的行列。

但那些平台，包括前美國總統川普（Donald Trump）的Truth Social，還有推特的競爭對手Gettr、Parler，和影音網站Rumble在內，沒有任何一家的影響力或受歡迎程度，能比得上目前的主流平台。（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1110327