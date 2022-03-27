屏東縣政府與屏東林管處合作移除銀合歡，期盼恢復恆春半島原有的熱帶季風林風貌。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

屏東林管處與屏東縣政府27日於車城海口港合作舉辦植樹活動，邀請近200位民眾合力種下蓮葉桐、黃心柿、瓊崖海棠、穗花棋盤腳等台灣原生種苗木外，現場並剷除許多外來種銀合歡，期盼恢復恆春半島原有的熱帶季風林風貌。

屏縣府農業處長鄭永裕指出，全球面臨氣候暖化，透過植樹降溫成為重要課題，近來政府在恆春半島積極移除銀合歡等外來入侵植物，並種回原生種苗木，希望這些曾被入侵植物占據的土地能恢復原本生態樣貌，透過種植本地原生樹種，來維持生物多樣性。

屏東林管處長楊瑞芬表示，銀合歡入侵對恆春半島生物多樣性確實造成極大影響，林管處結合相關單位從2015年至2021年，累積移除銀合歡並新植原生樹種面積已達953.5公頃，等於減少9300公噸的碳；2021年10月底開始，更以全面剷除方式，加強台1線及台26線公路兩側銀合歡剷除工作，共移除52.9公頃銀合歡。

出身屏南地區的國民黨立委廖婉汝認為，銀合歡入侵已是全台共同問題，它繁殖快且具毒性，是不好的林相，除積極在立法院爭取經費讓各機關進行移除工作外，也希望民眾一起加入剷除行列，將房屋、田園周邊銀合歡移除，為永續生活環境留下美好淨土。

鄭永裕表示，今年植樹月標語「森活的碳循」，是以森林及樹木的「碳吸存」功能為主題，透過植樹、適當伐木、再植樹的循環，吸收更多大氣中的二氧化碳，砍下木材也可應用於生活中，製成各種建材、家具、文創精品等，延長碳被儲存固定於木材中的時間，達成「減碳」目標，進而延緩氣候變遷。