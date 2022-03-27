金曲台語歌后曹雅雯今（27日）首登大港開唱演出，受訪時問到感情，她自稱單身多年，表示：「單身你們都不信啊，就一直單身，我就沒那種感覺。」追問她能否接受「女女戀」，她無預警自爆是雙性戀：「我不排斥（跟女生），我是雙性戀啊，不然我幹嘛參加彩虹大平台。」坦言曾交過2位女友，在關係中她的個性比較像男孩子。

至於父母親能否接受？曹雅雯大方表示還沒跟爸媽聊過這件事，自認家長觀念開放，應該可以接受。再問她心目中有沒有喜歡的女神？曹雅雯直言今天合作的壞特？te太像小孩，自己比較喜歡清純型的，例如邵雨薇。她加碼分享其實自己已記不得比較喜歡親男生還是親女生，畢竟距離上次與女生交往也間隔很久了。假如初戀打電話來會想複合嗎？「本來就有在聯絡都是好朋友，已經有女友，但是還是需先見面再說。雖然手機號碼倒是20年不變，只不過打來的都是傳銷、保險」。

曹雅雯今天趕場當壞特？te與「草屯囝仔」大港嘉賓，預告年底會出新的台語專輯，但做音樂很花錢，還是會申請些補助；她也表示之後仍會繼續跟緋聞男友張三攜手合作，2人感情還是很好，雖張三近期都在大陸工作，2人已有一年沒見到「實體」的對方，但偶爾還是會視訊開會，張三也會叮嚀她壓力別太大，擔心她現在這張專輯成績不錯，下一張壓力更大。