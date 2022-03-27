繁星放榜，東莞台商子弟學校66人成功摘星。（照片由受訪者提供）

2022年大學繁星推薦招生日前公告錄取結果，東莞台商子弟學校今年大學繁星推薦成績創校史上最佳紀錄，總計有66名學生錄取，其中26人即將成為台灣公立大學的新鮮人，而77.6％的超高錄取率，也為東莞台校歷年之最。

東莞台校學生今年度透過繁星計畫錄取的學校，包含了頂尖大學的台大、清大、陽明交大、成大、政大共6名，中字輩及台北大學5名，師範或教育大學4名，醫學及醫藥大學相關科系3名，另有5名學生已透過特殊選材的方式錄取大學，其中有1名錄取中興大學行銷管理系，截至目前為止，本屆高三學生207人，已有超過三分之一、71人成為準大學生。

東莞台校中學部楊景匡副校長表示，東莞台校教育制度皆與台灣同步接軌，今年大學繁星推薦能有如此成績，除了學生自己的努力，才能通過各申請校系的檢定標準外，學校的辦學方向以及老師們的付出，都是推動台校升學成績持續向上的主力。

東莞台校總校長鄭忠煌表示，學校由輔導室陳淑媛主任負責，協同教務處及高三導師群，成立專責的升學輔導組織，根據高三學生的性向、興趣以及學測的成績，將繁星推薦與大學個人申請的志願做統整性的規劃，輔導學生選擇最適合自己就讀、最有可能上榜的校系申請，也因有著如此縝密的組織與升學輔導措施，才能年年都有好的成績表現。

鄭忠煌校長表示，受到疫情影響，兩岸往返並不方便，為了輔導今年度的高三學生，使學生能有更好的升學之路，學校輔導室所有同仁及高三所有的導師，今年寒假都全數留在學校輔導學生而沒有返台過年，老師們的教學熱忱令人感動。