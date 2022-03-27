女星Albee（范乙霏）從節目《我愛黑澀會》出道，外型出眾且台風落落大方，成為各廠商競相邀請的活動主持人。近日，她接下某科技公司春酒主持棒，穿著火辣禮服美美現身，卻在抽獎環節碰到突發事件，所幸老闆的態度霸氣她才沒那麼緊張。

Albee昨（26日）在社群平台PO主持某科技公司春酒晚宴的穿搭照，畫面中，她將頭髮全部紮起，露出化著甜美妝容的鵝蛋臉，身穿紫羅蘭色的長禮服，不僅襯托雪白的肌膚，胸前和背後都有開深V的設計，若隱若現秀出女人曲線，亮眼的模樣讓大批網友看呆了，紛紛留言：「女神怎麼可以每次都那麼美啦」、「好漂亮又有氣質的Albee」、「像是在走紅毯了」、「仙女來到人間」。

Albee也在內文分享當天主持春酒的趣事，她表示該科技公司的抽獎環節是工程師設計的電腦抽獎程式，像遊戲一樣好玩且緊張刺激高潮迭起，未料她不小心按到無線按鈕，「結果讓全場獎金加碼直衝90%，當場我不只下巴掉下來腿也差不多軟了」，Albee趕緊回頭確認老闆的臉色，所幸對方不以為意，反而非常霸氣地說加就加，才讓她鬆一口氣。