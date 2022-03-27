28歲日本女星武井咲（咲音同笑）曾演出夯日劇《職場新女王》、《銀座夜女王》，並在經典日漫改編的系列電影《神劍闖江湖》中飾演女主角「神谷薰」；2017年9月她「帶球」閃嫁「放浪兄弟」主唱TAKAHIRO，2018年3月生下女兒升格當媽，同年10月產後首次公開亮相，恢復好身材完全不像生過孩子。昨(26)日夫妻倆突然直接宣布已生下次女，母女均安，TAKAHIRO更是開心迎接又一位上輩子的情人誕生。

武井咲與林志玲老公AKIRA的隊友、放浪兄弟主唱TAKAHIRO在2014年因拍攝電視劇《戰力外搜查官》結緣，進而步入婚姻，2018年生下長女，同年10月產後首次公開亮相，參加「第19屆最佳禮服代言人」頒獎典禮，當時武井咲已恢復之前的苗條身材，完全看不出來生過孩子。

武井咲（左）與TAKAHIRO（右）合演電視劇《戰力外搜查官》相識交往而結婚。（圖／取自豆瓣電影）

武井咲和TAKAHIRO昨(26)日透過雙方經紀公司發表聯合聲明表示：「我們的第二個小孩誕生了，是個女孩，現在母女狀態都很好，我們期盼著光明未來，永遠不會忘記感謝所有支持我們的人。」最後更說，兩人會繼續保護孩子的到來，會努力精進自己，希望大家能繼續支持。儘管兩人沒有透露次女的確實出生日期，但在聯合聲明中已展現出滿滿喜悅，消息傳出引來大批粉絲祝賀，一同分享他們再度為人父母的幸福。

武井咲去(2021)年演出日劇《銀座夜女王 特別篇》再扮酒店媽媽桑，不僅繼續展現使壞吸金功力，還與安達祐實演的金澤酒店媽媽桑尬對手戲；而演完該劇及電影後武井咲便低調沒有公開活動，連懷第二胎的消息也都沒有公布。