嘉義縣政府水利處辦理「水患自主防災社區全民清溝活動」，27日在布袋鎮東港里有上百位居民一同清理水溝，縣長翁章梁（右一）也參與。（張亦惠攝）

今日春雨不斷，今年汛期將至，嘉義縣政府水利處結合社區辦理自主清溝活動，27日布袋鎮東港里長林榮泰號召百名社區居民清理水溝，縣長翁章梁也到場參加，並表示，只要水溝通了，就比較不會淹水。

水利處今年將辦理10場「水患自主防災社區全民清溝活動」，27日在東港里啟動今年第一場，由里長林榮泰帶領里民檢視當地排水溝渠需整理區域，進行自主性清溝工作，有100多位里民共襄盛舉。

排水渠道是社區內的重要的設施，若堵塞發生豪大雨時可能因因此淹水，翁章梁27日也加入清水溝活動。林榮泰說，社區很容易淹水，這幾年在汛期來臨前，都會和社區民眾一起清除水溝內的雜物、樹枝等，因居民知道防洪的重要性，每年都有不少人參與。

翁章梁說，排水溝像人體血管，每一條血管都暢通了，身體運作機能才會健全，水溝沒有清乾淨，社區就容易發生問題，已指示水利等相關單位在汛期前確實檢視排水路及排水機具的正常運作，做好防災整備，並加強宣導民眾自主巡查居家周遭排水設施或排水孔，如有阻塞須立即疏通，以發揮排水功能。

水利處長林谷樺表示，極端氣候越來越常見，乾旱、暴雨越來越常發生，雖已有各式防災措施，但最基本的排水順暢仍十分重要，當豪大雨來襲時，瞬間雨量超標，若排水不順，就更容易導致淹水。