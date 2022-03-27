俄烏戰事持續延燒，美國耶魯大學教授Jeffrey Sonnenfeld的研究團隊彙整的名單顯示，有43家企業不理會撤出俄國呼聲，華碩、宏碁及微星3家台廠也遭點名。耶魯大學政治學博士、前民進立委郭正亮認為，這只是泛泛之論，若要進行制裁應針對俄羅斯政府和總統普丁，而非一般俄羅斯民眾，否則就不太公道了。

郭正亮今天(27日)在政論節目中表示，Jeffrey Sonnenfeld是耶魯大學管理學院的一個教授，他曾先後擔任過美國兩黨政府的總統顧問。郭正亮直言，這種意見就是泛泛之論，如果是針對政府，比如美國政府要制裁接受俄羅斯政府訂單，或幫助俄羅斯軍需的企業，這是合理的，可是美國是要制裁俄羅斯政府還是俄羅斯人民？

郭正亮指出，我們這三家企業的產品都是賣給俄羅斯人民，難道俄羅斯人民也活該被制裁？要制裁的是普丁和俄羅斯政府，應該要把邏輯講清楚，如果是要削弱俄羅斯政府哪方面的力量，而台灣有參與其中，那個部分就要檢討。比如有傳聞指出，俄羅斯的武器系統有使用台灣製造的零組件，若能舉例出來，就停止出口，但電腦是老百姓在用，到底要禁什麼？政府和人民行為要分開，不然就太不公道了。

此外，有產業界人士指出，被點名的企業屢被推上表態的火線，讓其它沒被點名的企業，也不敢掉以輕心。撇開業者對俄國的出口業務，皆已停擺不說，在烏國設有營運據點的業者，第一時間莫不忙著協助當地本籍或外籍員工及其家屬，安全撤出烏國至波蘭或其它周邊國家。