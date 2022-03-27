苗栗縣政府提升長者福利推動終身學習教育，今年規畫豐富多樣課程活動，提供優質多元的終身學習機會。苗栗縣長徐耀昌25日啟動終身學習課程，並頒獎表揚縣內國中小19校推動終身學習有成，希望大家呼朋引伴加入終身學習行列。

今年社區大學規畫心靈成長、外語進修、生活手作、自然農業、社會人文、健康律動等430門課程；原住民部落大學以教育、經濟、文化及生活等4大學群，規畫25門符合部落需求的學習課程。

樂齡學習中心則提供中高齡長者中心減緩老化、健康老化共621門課程；幸福學院辦理68門祖孫代間學習課程活動，以增進祖孫情感，消弭世代隔閡。

縣長徐耀昌表示，去年因疫情影響，縣內終身學習單位多停辦課程或改線上授課，積極整合各項資源、拓展多元終身學習管道，雖僅有5000多場次的活動課程，但仍有超過14萬人次的民眾熱情參與。

今年本縣部落大學、2所社區大學、18所齡學習中心及 22所幸福學院等終身學習單位，共規劃1100門以上的課程，將辦理超過1萬場次的學習活動，終身學習規模不亞於社區發展協會及社區關懷據點，希望民眾共同終身學習，善用多元的終身學習機會，在學習的道路上得到更多的知識、快樂及友誼。

縣府25日辦理「終身學習 幸福苗栗」記者會，邀請三灣鄉樂齡學習中心學員們吹奏薩克斯風，另有學員們在動人的樂聲中手舞足蹈展現活力，以歡樂的表演為活動揭序。縣長徐耀昌、立委徐志榮夫人王慧珍、議員徐筱菁、教育處長葉芯慧、原民中心主任蔣意雄等人共同啟動終身學習課程。