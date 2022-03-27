知本溼地是環頸雉重要棲地，繁殖季常可見公鳥、母鳥成雙成對。（莊哲權攝）

荒野保護協會與台東縣野鳥學會今天舉辦知本溼地環頸雉大調查，共記錄到135隻，顯見當地環頸雉穩定成長，荒野保護協會表示， 知本光電開發案去年底解約後，暫時保住環頸雉的家，其未來發展應以生態永續為理念，共同保護台東重要鳥類棲地。

清晨的知本溼地，黃鸝鳥與台灣畫眉千迴百轉的鳴唱聲不絕於耳，環頸雉求偶期特有的「嘓、嘓」鳴叫聲時遠時近，有人還目擊遊隼空中獵殺鴿子，水域中1隻超美的繁殖羽冠鷿鷈，吸引許多外縣市鳥友前來一睹丰采，還有「最美猛禽」黑翅鳶在空中巡弋，春天的知本溼地，熱鬧非凡。

荒野保護協會與台東縣野鳥學會今日邀請民眾在知本溼地進行環頸雉大調查，約40人兵分6路展開數鳥行動，共記錄到135隻環頸雉；據統計，2018年調查到環頸雉有84隻，2019年128隻，2020年163隻，去年147隻量，顯見知本溪口灌叢是環頸雉重要棲息地。

荒野保護協會台東分會環境議題組長蘇雅婷表示，環頸雉、黃鸝和台灣畫眉是知本溪口灌叢草原3種5珍稀指標性留鳥，這也是去年審查知本光電開發案時，有審查委員主張光電配置需要迴避此生態敏感區的重要原因之一。

蘇雅婷指出，去年11月，台東縣政府針對知本光電案，宣布終止與簽約廠商的契約關係，鳥兒的家園暫時得以維持原貌，但是廠商迄今未對外正式宣布放棄開發案，必須經區域計畫委員會大會審查，才能確定解約是否有效，而廠商補件的最後期限是4或5月，因此目前仍懸而未決，不能掉以輕心。

她說，知本溼地環頸雉大調查邁入第5年，希望透過此調查，將成果呈現給縣政府，並呼籲該區域的未來發展，除了尊重部落傳統領域主權外，也應以生態永續理念，共同保護台東少有的珍稀鳥類棲地。

蘇雅婷也提到，環頸雉是紅皮書列為瀕危的鳥種，透過每年固定調查，可確定知本溼地環頸雉的基因未受汙染，且族群穩定成長，建議台東林管處未來可將當地視為重要環頸雉的基因庫。

知本溼地是環頸雉重要棲地，族群相當穩定。（莊哲權攝）