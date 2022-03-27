華盛頓智庫德國馬歇爾基金會最近在一份接受台灣政府資助的研究報告中建議，美國應組織夥伴國家展開一場外交運動，抵制中國以強迫性手段將台灣排除在聯合國機構和其他國際組織之外的做法。

《紐約時報》報導說，這份報告建議，美國官員要對中國在聯合國高層的普遍影響力主動出擊，抵制它「日益強制性和破壞性的影響，及其在聯合國系統各部門推動本國議程、將其合法化的努力」。

這份已經定稿並預備在周四發表的報告說，除其他做法外，美國還應該對中國官員在聯合國機構中擔任高級職位的任命和選舉「持續遊說進行反對」。報告還列舉了中國在聯合國各機構和相關團體中進行強迫外交的例子，例如中國官員迫使聯合國人員保證在文件中心須將台灣註明「中國的一個省」。

這份報告的作者庄宛樺（Jessica Drun）和葛來儀（Bonnie Glaser）都是台灣問題專家，她們說，研究得到了台灣政府的資助，但報告中的觀點是她們自己的。此外，白宮國家安全委員會負責中國與台灣事務的高級主管勞拉·羅森伯格曾在德國馬歇爾基金會擔任高級研究員。

報導說，聯合國發言人沒有回覆記者的置評請求。美國官員強調，台灣「有意義地參與」聯合國和相關團體的活動，尤其是與公共健康和安全有關的活動，有著積極意義，美國官員經常與聯合國領導人就這個問題進行私下對話。

這份報告中寫道，聯合國1971年通過的第2758號決議說，中華人民共和國是中國在聯合國的唯一合法代表，意思是它將取代中華民國在聯合國的席位。雖然決議在台灣的主權地位問題上沒有任何表示，但多年來中國一直在努力改變人們對決議文字的理解，讓他們認為決議文本中有台灣是中國一部分的說法。同時中國還「通過對政府施加經濟壓力」使其觀點獲得其他國家的支持，同時也讓中國更容易提出理由主張台灣應該被排除在國際組織之外。同時也藉此對外國企業和非政府組織施壓，要求它們網站上的文字或圖示必須表意台灣是「中國的一個省」。

研究報告還提到中國與世界衛生組織達成的一項協議，將台灣排除在國際組織之外，在新冠病毒大流行之初，禁止台灣參加世界衛生大會。而台灣當時已積累了新冠病毒疾病的信息，但無法與世界衛生組織分享。台灣在國際社會的代表性問題一直是台灣兩個主要政黨（執政的民進黨和反對黨國民黨，民進黨試圖強化台灣人的身份認同）罕見的兩黨共識的來源。

報導最後說，台灣一直在推動有意義地參與聯合國事務，但作為安理會常任理事國的中國已基本上完全排除了這種可能性，而且長期以來，中國在聯合國和相關機構的影響力持續增長。