台北市議員羅智強近日展開桃園行腳，引發在地藍營基層不滿，國民黨主席朱立倫一席「桃園不管藍綠陣營，歷次選舉都提名在地候選人」的論述，等於坐實「圍強計畫」的真實性。學者認為，民進黨對於北桃兩都選戰策略已「變陣」，跳脫提名在地框架的機率極高，朱卻像宋襄公般地不知變通，「桃園丟、台北危、新北慘勝」，絕對不會只是危言聳聽。

針對朱此番說法，文化大學廣告系系主任鈕則勳表示，深深感覺到朱是認為，民進黨以往都是提名在地人選，所以國民黨也應提名在地人選，這才是公平對選戰，但無法理解的是，朱難道不知道，民進黨為因應年底選戰，已然「變陣」？

鈕則勳坦言：「心裡只有一堆黑人問號，莫非朱立倫是宋襄公上身？」

鈕則勳分析北桃兩都選情，認為前副總統陳建仁加入民進黨，和衛福部長陳時中儼然成為兩大活棋，兩人可能就是民進黨在台北市及桃園市的布局人選，「難道朱主席不知道？還是朱主席活在另一個平行時空？」

鈕則勳說，雙陳一人拚台北、一人戰桃園，雙方互為犄角，然後強強聯手、相互拉抬，屆時如參選台北市長的立委蔣萬安，以及朱主席欽點的桃園在地候選人，能擋得住民進黨北桃「雙陳連線」嗎？若擋不住，會不會連帶衝擊新北市長侯友宜？

鈕則勳強調，如此論悉絕對不是唱衰國民黨，而是現實的戰略問題。民進黨已然變陣，國民黨卻不動如山，似乎仍覺得傳統地方組織堅若磐石，在地強將銳不可擋，必能斬敵將於陣前，殊不知台中顏家綿密的人脈組織，還是被空降的林靜儀以空戰優勢沖垮。

鈕則勳反問：「難道朱主席仍堅定地認為，桃園國民黨的組織脈絡比台中嚴加還要堅實？所以空降絕對不是問題，面對對手變陣，自己以不變應萬變，才是致命的大問題！」

鈕則勳提到，他一再呼籲朱主席，在戰略上應採「親征台南、北桃連動」，但朱一直不願採取親征台南這最能針對之前敗選具體負責與拉抬國民黨南部票盤的方式來突現氣魄。朱不願意親征台南就算了，但似乎黨中央原在台南還有口袋人選，不願意讓在地實力最強的謝龍介出戰，實在匪夷所思。

鈕則勳說，國民黨都已經這麼弱了，黨中央還想搞以前傳統的思維，好在峰迴路轉，謝龍介仍然被提名，算是朱親征之外的次佳選擇。

「但傳統的思維幽靈似乎又盤旋在桃園的提名上！」鈕則勳指出，朱一句「桃園不管藍綠陣營，歷次選舉都提名在地候選人」，不僅反映出朱的心證似已形成，更凸顯他仍受制於地方傳統的組織思維，深怕將現今在地勤走的羅智強納入提名考量，會沖垮原本會力挺他更上一層樓的桃園在地組織力量。

鈕則勳認為，桃園提名羅智強，則「北桃連動」成局，不僅建構藍軍中壯派接班意象，羅智強敢衝，也能與蔣萬安稍溫和的形象互補。而蔣、羅造勢活動相互串聯，強強聯手格局勢必成局，也能抗衡綠軍的「雙陳北桃連線」，立於不敗之地。

鈕則勳指出，綠軍在桃園「變陣」，跳脫提名在地框架的機率極高，畢竟有輸不得的壓力，若朱主席像宋襄公般地不知變通，「桃園丟、台北危、新北慘勝」絕對不會只是危言聳聽。