第一銀行嘉義分行通過審議登錄為歷史建築，是嘉義市銀行類歷史建築首棟。（嘉義市政府提供／張亦惠嘉市傳真）

第一銀行嘉義分行位於嘉義市知名地標中央噴水圓環旁，今年3月17日經嘉義市古蹟歷史建築審議會審議通過為歷史建築，成為嘉市首棟銀行類歷史建築案例，命名為「台灣第一商業銀行嘉義分行」。

嘉義市文化局說，「台灣第一商業銀行嘉義分行」是文化局委請專家學者進行「嘉義市逾50年以上金融體系建物調查計畫」的普查成果，2020年12月審查為列冊追蹤案件，今年3月17日經嘉義市古蹟歷史建築審議會審議決議，出席委員超過半數同意登錄為歷史建築，成為嘉市首棟銀行類歷史建築案例。

文化局指出，第一銀行的歷史是因1905年時，日本政府取消大租權，給予大租戶補償金，並鼓勵嘉義地區的大租戶成立嘉義銀行，1923年時，台灣商工銀行收購嘉義銀行和新高銀行，並將台灣商工銀行嘉義分行設於嘉義銀行原址。戰後，台灣商工銀行改名為台灣工商銀行、台灣第一商業銀行等名，但仍維持在原址，嘉義中央噴水圓環的一銀原址頗具歷史意義，可謂見證嘉義市金融體系的發展。

文資委員表示，該原址現存建物應為1958年所建的RC建築，雖曾經歷多次部分整修，但外觀立面仍完整保留當時原設計的洗石子材質、立面切割及大多數的鐵花窗等元素，其內部空間因配合土地形狀，一樓挑高、樑柱斗型，建築內部六根大型圓形立柱、天花線角與角型櫃台，充分反映出時代技術特色。

文化局表示，目前該建物仍作為金融用途使用，人流量大，考量歷史建築於未來再利用的方式較具彈性，文化局將協助第一銀行朝提升銀行空間使用機能性，並兼顧文化資產的保存的方向，規畫該建物未來再利用的方式。