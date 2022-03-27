乳癌防治基金會3月27日與羅東博愛醫院聯手做公益，以《乳篩子抹作伙來‧定期篩檢最「新」安》為題，為宜蘭新住民婦女開辦公益篩檢活動，號召新住民婦女定期做好乳房篩檢與子宮頸抹片檢查，積極做好預防保健。

根據宜蘭縣政府民政處統計，宜蘭縣新住民人數約有9千人，約佔宜蘭縣總人口數2％。長期致力於乳癌防治的乳癌防治基金會董事長張金堅表示，新住民婦女離鄉背景來台灣，對於定期進行乳房篩檢的觀念比較陌生，希望透過這次公益篩檢，提高大家對乳房篩檢與子宮頸抹片篩檢的重視。

羅東博愛醫院一般外科醫師葉顯堂表示，近期因36歲藝人罹患乳癌的新聞，讓年輕女性一陣心慌，門診預約檢查人數有增加趨勢，他引用臨床數據指出，雖40歲以下女性罹患乳癌機率較高，但罹患的比例也小於10％。

葉顯堂說，民眾不用過於擔憂，如果有定期乳房篩檢的習慣，即便罹患乳癌，通常也能早期發現、早期治療，並提高乳房保留的機率，建議女性從30歲開始，每年進行一次乳房超音波檢查，同時加做子宮頸抹片檢查，三點不漏，為自身健康做好最佳預防。

宜蘭縣長林姿妙說，女性是家庭重要的角色，身兼數職，十分偉大，防癌抗癌非常重要，在座的姐姐妹妹們一定要重視自己的健康，也感謝羅東博愛醫院長期以來為宜蘭縣民健康把關，用最新的儀器提醒女性朋友定期篩檢照顧自己。