今天3月27日下午，「3·21」東航飛行事故大陸國家應急處置指揮部在廣西梧州舉行第八場新聞發佈會。《人民日報》報導，相關官員表示，今天（27日）上午9點20分左右，消防救援人員在技術組指定的重點區域深度搜尋，人工挖掘出一橙色圓柱狀物體，現場勘查的民航事故調查人員發現後立即取出，經確認為飛行數據記錄器存儲單元。發現位置在距主要撞擊點以東約40公尺的坡面，地表下深約1.5公尺處。

相關官員表示，經檢查，記錄器其他部分損毀嚴重，數據存儲單元外觀較為完好。目前，該記錄器已送往專業實驗室進行譯碼工作。截至3月27日12點，現場共搜尋到飛機殘骸及碎片累計33777件，並通過走訪尋找目擊證人，在事發地以北8公里左右找到新的事故相關視頻。

★東航失事客機2個黑盒子距離30多米 專家：2處位置或反映飛機尾部折向

據央視新聞消息，「3·21」東航飛行事故客機第2個黑盒子發現點位於撞擊點正東偏南5度，距離撞擊點40公尺，距地表深度1.5公尺。中國航空學會《航空知識》主編王亞男此前接受媒體採訪時表示，第一部黑盒子被發現的位置是在主要撞擊點東南方向約20公尺處的表層泥土中，這提示另一部黑盒子可能相距不太遠。從第二個黑匣子發現的位置來看，剛好印證了王亞男的此前判斷。

極目新聞引述中國西部某大學從事飛行器設計的一位教授林東（化名）分析認為，兩個黑盒子可能是在機體撞擊地面時，尾部折斷拋到了現在被發現的位置，而且折斷的朝向就是東南。

相關領域專家薛陽表示，第二個黑匣子在山坡坡面1.5米土層下找到，考慮到在黑匣子時就已經考慮到撞擊、火燒等極端因素，且山坡坡面以軟土為主，從視頻看外觀破損相對較小，黑匣子內部數據和相關記錄保存完整的可能性較大。

薛陽表示，根據兩個黑盒子被發現的方位，以及它們距撞擊點的距離計算，兩個黑盒子被發現的位置距離只有30多公尺，這也是重要的數據，下一步重點在於第二個黑盒子能提供多少反映飛機狀態的有效數據，這些數據與事故發生時地面觀察者看到的飛機狀態，能否形成符合邏輯的互相支撐、印證等。

★初步報告內容不會公佈

林東（化名）分析稱，兩部黑盒子位置反映了飛機尾部在飛機撞擊地面時可能發生了折斷，而通過兩部黑盒子的數據，有可能就可以還原這起事故的原因。下一步調查工作的重點就是數據的解讀，駕駛艙話音記錄器存儲單元存在一定損壞但相對完整，加之剛剛找到的第二部飛行數據記錄儀，兩部黑盒子的數據讀取之後，要看分析小組的專家們需要多長時間來分析數據，然後給出分析結論，這個需要一定的時間去研判，再綜合其他因素，最終形成專家們一致共識的結論。

薛陽表示，兩個黑盒子解讀時間不好判定，短則10天左右，長的半年以上，但第二個黑盒子順利找到加快了事故原因的調查進程。按照慣例，民航部門一般應當在事故發生後30日內向國際民航組織遞交初步調查報告，根據國際民航組織公約（ICAO）附件13中的規定進行事故的調查，同時，各個國家也要按照國內的規章、法規來調查，不會公佈初步報告內容。

★第二個黑匣子可能起到關鍵作用

薛陽表示，對此次航班墜毀事故來說，剛剛找到的飛行數據記錄儀（FDR）對釐清事故原因至關重要。因為飛機急速下墜，機組反應時間極其有限，座艙錄音器記錄飛機失控後的音響時間可能不會太長。而飛行數據記錄儀記錄的數據可達到60種以上。其中有l6種是重要的必錄數據，如飛機的加速度、姿態、推力、油量、操縱面的位置等等，這些是判斷事故發生時飛機的運行狀態重要數據，因此第二個黑盒子可能在分析事故原因上起到關鍵作用。