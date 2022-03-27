苗栗縣三灣鄉民張之人與妻子莊雅琇，22年來生下2男5女，縣長徐耀昌27日前往張之人家中頒獎，肯定張之人增產報國，是另類「苗栗之光」。

53歲張之人是三灣鄉永和村第10鄰鄰長，27日與40歲的太太莊雅琇，在家幫第7個小孩舉辦彌月宴，徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦、議員徐功凡、溫宜靜及三灣鄉長溫志強等人都到場祝福。

張之人從事農業代耕工作，太太莊雅琇18歲就生下長子，長子、長女今年分別為22、21歲就讀大學，次女18歲三女17歲就讀高職、次子16歲就讀國中、4女10歲就讀國小、7女今天剛滿月，跟大兒子相差22歲。

張之人說，因為沒有特別避孕措施，所以太太懷孕，就順其自然生下來，小孩也都乖巧聽話，平日都會幫忙家務，所以養小孩也不會覺得壓力特別大。

縣長徐耀昌表示，如今社會少子化，張之人生7個子女非常罕見，可以說是另類的苗栗之光。為鼓勵民眾生育，縣府努力提升各項福利措施，所以縣府今年再加碼調高生育津貼由8800元增至1萬元，期能提高民眾生育意願，促進生育率。