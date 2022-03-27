北韓24日成功試射洲際彈道飛彈，昨日被韓美共同研判為舊型的「火星-15」飛彈。然而，北韓沒有收手的跡象，韓國政府消息披露，北韓正在修建前往豐溪里核試驗場的捷徑，最快4月中旬就可能重啟核試驗。

綜合韓聯社與英國《衛報》報導，北韓可能正準備進行4年多以來的首次核試驗。韓國政府人士的消息27日透露，為了在短期內快速修復4年前炸毀的豐溪里核試驗場3號坑道，北韓放棄修復坑道原入口，改以從側面挖掘捷徑，以直接通往坑道內部。

按此繼續進行的話，北韓於4月即可完成核試驗場坑道的修復工作，這代表金正恩計劃將該試驗場恢復到可以進行核武爆炸試驗的狀態，且最早可於4月中旬進行核試驗。

北韓於2018年自行宣布暫停核試驗，在外媒公開見證之下，炸毀未被核試驗污染的2至4號坑道入口，此後，豐溪里試驗場一直關閉。據報導稱，3號坑道的受損狀況較輕，或有重啟再利用的價值。

隨著無核化談判在2019陷入僵局之後，金正恩表示他不再受到暫停核試驗的約束。

韓國政府認為，按照目前的修復速度，不能排除北韓於已故最高領導人金日成創建抗日游擊隊的4月25日前後進行核試驗的可能性。