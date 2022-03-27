電影上映日影迷可到美麗華一睹Selina本尊跟角色公仔的風采。（皮諾丘電影提供）

金馬獎最佳男配角納豆自認和金馬影帝陳以文關係相當微妙，兩人同樣演出過電影《一路順風》、《小美》和《同學麥娜斯》，納豆卻說：「我們沒有一部遇到過！」原來兩人總是沒有正式對戲機會，直到接拍恐怖新片《頭七》，才終於碰頭、互飆對手戲。

納豆坦言原本很猶豫是否要接拍《頭七》，自認可能演不來，期間卻意外收到陳以文鼓勵的訊息，陳以文表示很想和他共演，兩人甚至通了很長的電話，讓納豆終於決定嘗試，「影帝又是北藝大學長說想和我對戲，那就放馬過來」！

陳以文演過許多台灣家庭中典型的父親形象，這回首度演出鬼片又有新挑戰：「這次是一個比食古不化的父親更沈默、木訥到幾乎不太講話的父親。」他希望詮釋出生活中真正不善表達情感的人，連罵人生氣都不用言語。

片中飾演陳以文女兒的任家萱（Selina），發揮明星高人氣，目前影廳包場已超過30場、兑換券賣超過千張，還未上映就已經賣出300萬元以上的票房。片商加碼推出限量電影人物公仔扭蛋及各式周邊商品，粉絲有機會抽到演員簽名版扭蛋，Selina和吳以涵也將於上映日4月1日在美麗華影城擔任一日店長。