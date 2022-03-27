司法官到律師走過30年，律師常照倫舉辦《法窗輕拍案》新書發表會。（陳淑芬攝）

從司法官到執業律師，常照倫將一路走來30年的經歷，現身說法寫成《法窗輕拍案》一書，從司法體制反省，到法庭現實攻防，深刻描述商戰風雲、家族產業糾紛、親情糾葛等個案故事。常照倫今天在新書發表會表示，期許該書成為民眾、社會與法律專業領域互動的平台，司法制度很重要，但要落實個案，才能實現公平正義的價值。

常照倫花了3年多時間撰寫完成《法窗輕拍案》，內容有對司法界的期許、司法體制的反省，並描寫與個案當事人互動，包括商戰的風雲、家族產業的傳承糾紛、母子夫妻的親情刻劃等故事。由時報出版社發行，今天在台中律師公會舉辦新書發表會，時報出版社董事長趙政岷及台中市府法制室局長李善植與會。

常照倫是政治大學法律系畢業、政大法律研究所碩士、中國北京政法大學法學博士，從事檢察官多年後，在1994年自台中地檢署辭職，擔任律師迄今近27年，並於1996年起至2000年任職國大代表，目前是中市華誠聯合律師事務所主持律師。

常照倫說，書中所描述的個案最讓他難忘的是「白色巨塔高牆外」個案，歷經10年的長年訴訟，結果令他及當事人都感傷不已，個案彰顯出法院判斷作為的價值是否能呼應社會及當事人內心最真實的呼喚，才能達到公平正義。

「希望能搭起一座社會民眾與法律專業的橋樑」常照倫期許著作能開啟民眾、社會對司法體系專業運作的了解。他強調，司法正義的實現不僅是制度架構，更重要的是在具體個案中展現的價值判斷，「當民眾真正更深入理解司法的本質，司法政策才能與民眾共同呼吸脈動」。

《法窗輕拍案》一書耐人尋味的是資深律師與當事人互動、在法庭上詰問辯論，在在耐人尋味，用文遣字由淺入深，從概略法律氛圍、個案故事，到法庭現實攻防，慢慢帶領讀者探索法律的世界。

常照倫在自序中表示，書名取「輕拍案」已足見並無「驚奇」，更遑論「叫絕」，只能是低吟淺唱，如蒙識者會心一笑，或即不枉這一路走來的雪泥鴻爪。