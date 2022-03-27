中華職棒新球季將於4月2日開打，27日舉行開季記者會，會長蔡其昌率領5隊球星代表高國輝、林靖凱、呂彥青、郭天信、陳晨威按下按鈕，公布新球季口號「＃鬥陣相挺」。

受到鋒面影響，北部氣溫逐漸下滑，雖然天氣不佳但仍吸引不少球迷到場支持，蔡其昌上台致詞時也先一一點名各隊，妙語如珠讓現場笑聲不斷，接下來5隊代表球星上台宣傳球隊主場開幕戰訊息，最後公布中職新球季口號。

蔡其昌說：「『相挺』象徵棒球界、台灣團結的味道，對每一隊球迷來說也是大家進場相挺棒球，『鬥陣相挺』含義非常廣，但主題也非常清楚明瞭，對台灣社會、運動也是很有意義，所以我很喜歡這個口號。」

去年中職受到疫情影響，一度停賽近2個月，明星賽也沒能舉行，但整體營收不減反增，蔡其昌表示，今年如果不受疫情影響，明星賽也能順利舉辦，相信今年要成長20%是沒問題的，「我很有信心，但最主要還是進場人數能創新高。」

不過今天疫情指揮中心公布本土疫情增加82例，本土疫情似乎又有變化，蔡其昌說：「我們基本上都是配合疫情指揮中心，目前沒有升高疫情等級，隨時注意指揮中心的情況，希望在民眾生活正常、經濟發展、防疫3件事情上是平衡的，希望疫情不要暴增，可以如日常一般進場看球。」