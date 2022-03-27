針對國民黨主席朱立倫反對18歲公民權修憲案複決與大選合併舉行，民進黨發言人謝佩芬表示，民進黨尊重選務機關對於選務時程的安排，但朱立倫混淆公投與修憲複決兩種不同公民權行使，企圖擾亂視聽，反對修憲複決與大選合併舉行，這也再度顯露出國民黨害怕年輕人參與公共事務的真正目的。

謝佩芬指出，18歲公民權修憲案，立法院民進黨、民眾黨、時力三個黨團早已達共識，唯獨國民黨不斷反對與拖延，三讀隔天，朱立倫再度反對修憲公民複決綁大選，企圖阻擋修憲案通過，立場不斷變來變去，讓國人再次看清楚，「國民黨在18歲公民權上，根本就是在打假球！」

她說，公投與修憲複決是本質完全不同的公民權行使，除了決定的事項本質上有所不同外，其成案與通過的門檻更是天差地遠。公投案通過門檻，是有效同意票達全國、直轄市、縣（市）投票權人總數四分之一以上，即可通過；而修憲案必須要兩階段同意，第一階段，需要「立法委員四分之三出席」、「出席委員四分之三決議」，才能交付第二階段「公民複決」，必須「有效同意票過選舉人總額之半數」，修憲案才能真正通過。

謝佩芬表示，18歲公民權獲得立法院四分之三以上的立委同意通過，也代表這個議題獲得高度朝野高度。呼籲朱立倫和國民黨，不要再對18公民權的修憲，只是嘴巴表面說支持，行動上卻想方設法阻礙、反對，奉勸國民黨應順應世界潮流，不要逆行倒施，阻礙年輕人參與公共事務，害怕年輕人行使公民權。