為了表達反對俄羅斯入侵烏克蘭，德國下薩克森州(Lower Saxony)和巴伐利亞州(Bavaria)已經禁止公開展示俄羅斯入侵烏克蘭時，常使用的「Z」符號。

防衛世界(DefenseWorld)報導，下薩克森州的內政部長皮斯托瑞斯 (Boris Pistorius) 表示，任何在示威活動中揮舞這個標誌，或是其塗在汽車、建築物上，也就是表示支持俄羅斯軍事行動的人，都可能面臨最高三年的監禁或罰款。

皮斯托瑞斯說：「我無法理解為何支持或同意這場戰爭罪行，因此我們也不能縱容利這個符號Z來表示支持戰爭。」

早在入侵戰爭發動之前，就陸續傳回在烏克蘭邊境附近的俄羅斯坦克、大砲、軍車，被噴塗上「Z」，當時還以「神秘符號」稱乎之，還並不清楚這是俄羅斯用以識別敵我的方式，正是開戰的示警。

俄羅斯國防部在 Instagram 上發帖稱，該符號來自俄語單詞За победу，它以「Z」開頭，意思是「勝利」。

Z標誌現在已經在莫斯科街頭的汽車、服裝和俄羅斯網路社交媒體上無處不在，這是俄羅斯政府的對內宣傳，比如俄羅斯Su-34 戰鬥機 最近在烏克蘭上空飛行時，刻意用凝結尾在天空畫出Z。

巴伐利亞州司法部長艾森賴希(Georg Eisenreich)指出：「我們不會容忍違反國際法的行為，在巴伐利亞若使用俄羅斯軍隊Z符號，他們可能會被視為犯罪行為而受到起訴。」