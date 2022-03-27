王宇婕（左）、何如芸因拍戲結緣成為閨密。（三立提供）

何如芸為戲特地學習打靶。（三立提供）

三立八點台劇《一家團圓》播出即在網路掀起熱烈討論，近日劇情走向王宇婕因氣喘發作，不慎開車撞傷楊麗音，爸爸翁家明愛女心切為她湮滅證據，被網友戲稱是劇中最會「搓湯圓」喬事的爸爸。飾演他紅粉知己的何如芸也即將霸氣登場，一登場就會和戲外的閨密王宇婕吵架拿槍對峙，相當精彩。

為了何如芸的登場，劇組事先特別安排她打飛靶，教練站在她身後親自指導，不斷調整她要怎樣站姿勢才會帥氣，何如芸笑說自己運動細胞不足，但在教練教導下氣勢還是很逼真的。畢業於景美女中的何如芸在高中時代軍訓課在復興崗打靶過，當年十六、七歲根本沒碰槍經驗，也沒流行打飛靶這玩意，所以第一次拿槍時好緊張，槍聲大到讓一群女生不斷吱吱叫。她表示自己對槍沒興趣，只喜歡刺激活動，「雲霄飛車我可以玩很多遍，別人在半空尖叫，我卻在大笑」，她也透露目前最想挑戰高空彈跳，對於高度和速度都躍躍欲試。

何如芸第一場戲就要和王宇婕吵架拿槍對峙，這也形成了讓戲外是閨密的兩人直呼戲中吵架，下戲馬上一秒變臉恢復好姐妹，特別有趣。 何如芸透露她與王宇婕在合作完《炮仔聲》後就常約吃飯、逛街，平時也會用line聊心事，何如芸表示拍戲遇到志同道合的好朋友真的不容易，所以特別珍惜彼此的緣分。王宇婕則是爆料私下的何如芸和螢幕上不一樣，「原本以為她有脾氣、看起來又有點冷，不太敢接近她，但認識之後發現她好可愛，個性超級少女」，王宇婕笑說何如芸常抱怨不跟她逛街，因為她每次都不停誇獎：「姊妳穿這個真是太美了。」讓何如芸忍不住一直買，不知不覺中花不少錢。

何如芸對於這次演出相當謹慎，在拍攝現場常一人蹲在角落拿著劇本背台詞，她笑說儘管有多年拍攝經驗，到現在拍攝前還是緊張，導播喊54321後還是有怕忘詞的恐懼感，不諱言背台詞功力比兩年前拍戲有些許退步。