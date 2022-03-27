國內疫情升溫，加上清明連假將至，對於北市是否有近一步的防疫措施，台北市副市長蔡炳坤說，用餐比較容易染疫應節制，此時為北市疫苗護照上路時機，面對清明連假，他認為過度集中掃墓，跨區移動都要留意，呼籲掃墓分流，大家族聚會取消並派代表掃墓，相關指引將在周一（28日）北市疫情指揮中心會議討論，再進一步對外說明。

蔡炳坤認為，今天本土83例、境外120例，境外案例也連續超過100以上，以目前情況社區感染幾乎是不可避免，期待社區不感染是不切實際，附近國家情況，台灣過去在邊境管得相當緊，調整成「10＋7」以後，陸續有境外進來的案例，本土也產生案例。

蔡炳坤說，疫苗打氣冷一段時間，包括今天中央公布特定娛樂場所防治作為，不只是從業人員、包括消費者，打滿三劑不可避免，這一波從台東、新竹、基隆、新北等，但看確診者情況可以推論，如果已經打完兩三劑，大部分沒有症狀或輕症，打疫苗還是有必要性。

他要呼籲民眾接種疫苗，打滿2劑達到12周盡快接種第三劑，隨著中央疫苗預約系統退場，台北市疫苗預約系統29日也將重啟提供服務。

蔡炳坤坦言，馬上要面對清明連假，掃墓是民俗習慣，但要避免過度集中，人的跨區移動恐怕都要留意，他呼籲大家族聚會取消，分流掃墓或派代表出席，清明連假減少人流、不要太多流動，畢竟疫情特殊狀況，家族減少參與人數，心誠則靈。

蔡炳坤說，用餐還是比較容易染疫，包括用餐也要節制，不要活在「幸福快樂」中，有疫情時自發性的節制一下，大家就多一份安全。對於是否啟用台北通疫苗護照？蔡說，一直都有準備，若疫情平穩時啟用，就好像要限制民眾，這一波疫情再起，使用疫苗護照比較能確保大家安心，現在確實是適合的時機，可做一些分流。