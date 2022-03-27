烏克蘭飽受戰火蹂躪已經滿1個月，戰爭初期基輔市政府曾警告居民，留意自家建築物是否被塗上神秘的記號，並鼓勵民眾透過紫外線燈來檢查螢光塗料，稱這些記號可能都是俄軍鎖定射擊的特定目標。然而，這也使境內瀰漫詭異氛圍，到底這些神秘符號是真是假，這方面的謠言更在社群平台持續散播。

Kyiv City administration issues a warning about painted markings on the roofs.



The administration told citizens to check for and obscure any markings on the roofs of their buildings.



It is believed that some signs have been painted to guide Russian bombers. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 25, 2022

近期烏克蘭國防部指出，不明的燈光和記號加劇俄羅斯特務的恐懼。一位22歲的烏民米爾科(Bohdan Mylko)表示，目前警方正家家戶戶展開調查，詢問室內是否存在紅色燈光。

「這也太疑神疑鬼，紅燈根本是俄軍的假訊息戰，害我還要跑一趟警局寫一堆文件…」後來警方發現他只是普通人，沒有支持俄軍的企圖，所幸讓他回家了。

BBC記者指出，當採訪團隊結束與米爾科的訪問後，他們走在街上突然被一群烏克蘭居民攔住，要求檢查身分。其中一人說道:「你可能是俄羅斯人!來這裡做什麼?」另一人語帶驚恐說:「也許明天醒來又會有人在這投下炸彈，空襲警報會再次響起…」

一名敖德薩（Odessa）員警表示，有許多民眾及俄羅斯特務對我們的舉動很不滿意，自己也承認其中不妨涉及假訊息，分散注意力後，把我們從這個區域趕走；更批評「這是俄軍故意製造騷動引起人民恐懼的絕招」。

分析師謝勒斯特(Hanna Shelest)就安全問題向烏克蘭議會提出建議，同時對人民向俄軍提供消息感到擔憂。她接受採訪時解釋道:「俄軍首先是在鎮上囤放武器和彈藥，防止街頭鬥毆；二是散布假消息和八卦；三是開始在市區建築物標示記號，好讓兩棲部隊登陸；四是留下燈光或電子訊號，以利空襲或砲擊時清楚瞄準。