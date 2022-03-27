烏克蘭飽受戰火蹂躪已經滿1個月，戰爭初期基輔市政府曾警告居民，留意自家建築物是否被塗上神秘的記號，並鼓勵民眾透過紫外線燈來檢查螢光塗料，稱這些記號可能都是俄軍鎖定射擊的特定目標。然而，這也使境內瀰漫詭異氛圍，到底這些神秘符號是真是假，這方面的謠言更在社群平台持續散播。
近期烏克蘭國防部指出，不明的燈光和記號加劇俄羅斯特務的恐懼。一位22歲的烏民米爾科(Bohdan Mylko)表示，目前警方正家家戶戶展開調查，詢問室內是否存在紅色燈光。
「這也太疑神疑鬼，紅燈根本是俄軍的假訊息戰，害我還要跑一趟警局寫一堆文件…」後來警方發現他只是普通人，沒有支持俄軍的企圖，所幸讓他回家了。
BBC記者指出，當採訪團隊結束與米爾科的訪問後，他們走在街上突然被一群烏克蘭居民攔住，要求檢查身分。其中一人說道:「你可能是俄羅斯人!來這裡做什麼?」另一人語帶驚恐說:「也許明天醒來又會有人在這投下炸彈，空襲警報會再次響起…」
一名敖德薩（Odessa）員警表示，有許多民眾及俄羅斯特務對我們的舉動很不滿意，自己也承認其中不妨涉及假訊息，分散注意力後，把我們從這個區域趕走；更批評「這是俄軍故意製造騷動引起人民恐懼的絕招」。
分析師謝勒斯特(Hanna Shelest)就安全問題向烏克蘭議會提出建議，同時對人民向俄軍提供消息感到擔憂。她接受採訪時解釋道:「俄軍首先是在鎮上囤放武器和彈藥，防止街頭鬥毆；二是散布假消息和八卦；三是開始在市區建築物標示記號，好讓兩棲部隊登陸；四是留下燈光或電子訊號，以利空襲或砲擊時清楚瞄準。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。