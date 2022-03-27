雲林縣府2年前率全台之先完成國中小教室全面裝冷氣，教育部曾派員取經，今年全台即將達成班班有冷氣目標，縣府日前卻接到教育部公文通知「冷氣補助不溯及既往」，雲林縣議員氣炸，將連署以雲林縣議會立場呼籲教育部補助冷氣是嘉惠全國學生的政策，不應分藍綠。

雲林縣2019年以前有僅零星中小學透過家長會、校友、企業捐贈裝設班級冷氣，縣長張麗善上任後始推動國小、國中、縣立高中裝冷氣，包括教室、圖書館、視聽教室、資源教室、行政辦公室，使學生在酷夏期間有舒適學習環境，2020年5月已裝設完成。

雲林縣府總計在189所學校裝設9294台冷氣，總經費約4億多元，因縣庫財政拮据，加上金額龐大，採4年分期付款，每年分期約1億元，目前仍在執行中，明年（2023年）才全部繳清。

行政院2020年7月推動「班班有冷氣」政策前，教育部先前曾派員到雲林縣了解安裝冷氣的現況與執行過程，全台國中小今年夏天將有教室冷氣可吹。據了解，行政院挹注323億元協助地方政府裝設。

不過率先達成的雲林縣府日前卻接獲教育部通知，補助不溯及既往。換言之，正在為冷氣機分期付款的雲林縣府無法獲補助。

雲林縣議員黃文祥表示，雲林縣率全國之先改善學生學習空間，教育部取經後才宣布全國實施班班有冷氣，現在竟不予補助，對雲林縣相當不公平。

他呼籲縣府必須強烈反應並再次行文爭取，他也將連署聲援雲林縣府，所有學生都值得妥善照顧，教育部冷氣補助不能分藍綠。多名縣議員表示認同。

雲林縣教育處長邱孝文表示，行政院「班班有冷氣」政策針對普通教室、專科教室安裝，未包含老師的行政辦公室，雲林縣扣除行政辦公室還有2億多元申請教育部補助，目前分期付款只分了一半，案子還在執行中。

邱孝文說，班班有冷氣是一個全國性的普遍性補助，該處除正式行文教育部，也在各種其他場合向中央反映雲林縣的冷氣機還未付款完成，希望獲得補助，但最近教育部正式回文「不溯及既往」。