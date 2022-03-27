大潭電廠確診者曾逛竹北遠百 今全面清消快篩 18:212022/03/27 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大潭電廠確診者曾在遠百竹北店消費，遠百竹北店指27日凌晨全館已進行消毒。（羅浚濱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大潭電廠確診者22日晚上7時曾在遠百竹北店消費，遠百竹北店指出，為維護消費者安全購物環境，27日凌晨進行全館清消，全館均正常營業，並配合新竹縣衛生局規範執行後續作業。 遠百竹北店表示，接獲衛生單位發布確診者足跡後，確診者在7樓用餐的餐廳，27日提前結束營業，進行全面清消，並安排餐廳員工及清潔人員進行篩檢。 大潭電廠爆群聚 竹縣籲長輩速打疫苗、拍照不脫罩 基隆疫情升溫 4個分局偵查隊全淪陷 #新冠肺炎 #台灣 #遠百竹北店 #確診者 #全館 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹縣也拉警報！大潭電廠移工住新竹縣 52人PCR陽性 12:212022/03/27 生活 全球傳動員工確診 停工清消 04:102022/03/26 財經要聞 本土暴增83例 合計境外破200確診 創10個月來新高 13:502022/03/27 生活 大潭電廠52人確診 新豐移工宿舍急消毒疫調 15:122022/03/27 生活 找不到感染源 陳時中點名3條傳播鏈要密切注意 14:562022/03/27 生活 高雄化工廠案匡5460人均採陰 邁：恐還有確診者 04:102022/03/26 生活新聞 確診新冠肺炎「腦中風機率增」 重症醫曝：好發在這族群 18:382022/03/25 生活 大潭電廠新建工程移工逾9成完成3劑疫苗接種 仍50人染疫 17:002022/03/27 生活 本土疫情再起又到畢旅旺季 盧秀燕：學校要審視計畫 11:222022/03/27 生活 大潭電廠爆確診 鄭文燦曝這點成關鍵：有做到風險應不大 15:292022/03/27 生活 2022智慧城市展圓滿落幕 城市經濟數位轉型與淨零碳排受矚目 19:592022/03/26 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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