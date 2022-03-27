大潭電廠確診者22日晚上7時曾在遠百竹北店消費，遠百竹北店指出，為維護消費者安全購物環境，27日凌晨進行全館清消，全館均正常營業，並配合新竹縣衛生局規範執行後續作業。

遠百竹北店表示，接獲衛生單位發布確診者足跡後，確診者在7樓用餐的餐廳，27日提前結束營業，進行全面清消，並安排餐廳員工及清潔人員進行篩檢。