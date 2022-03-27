一名網友在PTT悲訴，大學麻吉停紅燈被BMW酒駕撞死，小孩才出生3個月。（截自PTT）

知名童星「糖糖」（本名蔡亞臻），當年因拍攝「豐年果糖」廣告家喻戶曉，2020年與丈夫騎機車雙載等紅綠燈時，遭後方廂型車追撞，當場捲入車底身亡。一名網友也在PTT悲痛泣訴，大學的好麻吉也是騎機車等紅燈，遭後方酒駕BMW撞死，且好友孩子才剛出生3個月。該網友背嘆，台灣這個畸形的環境，「有能力開車就開車吧」，受到傷害的程度肯定遠低於機車。

「同學被酒駕撞死了好難過」，一名網友在PTT悲痛發文，表示前幾天接到噩耗，大學最好的同學之一被酒駕撞死，原因是晚上11點左右去買宵夜停紅燈，遭後方同向來車直接撞往前噴飛。

原PO說，該名同學與另外3個是他在大學裡最要好的，畢業7、8年了即使各分南北、工作再忙，有空還是會出來吃飯聚一下，上一次吃飯也才三月初，沒想到這次見面居然是看他最後一面了，小孩才剛出生3個月。

酒駕肇事者也是8年級前段，工作領現金的，無照剛貸款買的一台BMW的5系列，原PO嘆「我看他這樣子大概也賠不出什麼錢」。滑臉書看到地方板也有人PO，姪子被酒駕撞到躺在加護病房，已確定下半身癱瘓。

這讓原PO忍不住感嘆：「真的覺得以台灣這個畸形的環境，有能力開車就開車吧，就算一台老tercel安全性也比一台機車好……可以確定的是以我同學的例子同樣情況，開車的情況下受到傷害的程度肯定遠低於機車」。

眾多鄉民也感嘆：「這就是台灣」、「那個糖糖也是待轉區被酒駕垃圾撞死」、「酒駕就是垃圾，最垃圾的那種」、「台灣就酒駕天堂」、「酒駕還能當政客咧」、「哀，台灣對酒駕真的太寬容了」、「不止騎車，走在人行道上照樣會被撞，臺灣的酒駕真的判太輕」、「rip 酒駕問題真的很誇張」。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！