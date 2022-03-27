被中共逮捕至今已20個月的澳大利亞華裔記者成蕾將於下周在中國出庭受審，她被控違反中國國安法，最高可能判處無期徒刑。澳大利亞政府對成蕾的福祉和拘押環境表達嚴正關切，並要求允許澳大利亞官員出席庭審。

據外媒報導，成蕾出生於湖南省，幼時移民澳洲，2012年回到中國並進入《中國環球電視網》（CGTN）英語頻道工作，2020年8月失去聯繫，直到2021年2月才證實被中國以涉嫌「非法向海外提供國家機密」罪名正式逮捕。

澳大利亞外長佩恩（Marise Payne）在一份聲明中說：「澳大利亞政府定期對成女士的福祉和拘押環境提出嚴正關切。」她還證實澳洲工作人員週一已與成蕾會過面，「我們希望按照國際規範，達到公正審判、程序正義和人道待遇的基本標準。」

「我們還要求允許澳大利亞官員出席3月31日成女士的庭審，這符合中國在澳中雙邊領事協議中的義務。」

成蕾雖然擁有澳大利亞公民身份，但是中國《國籍法》不允許雙重國籍。目前還不清楚成蕾違反中國《國安法》的細節，如果情節嚴重，成蕾可能會面臨最高處無期徒刑的懲罰。

《德國之聲》指出，成蕾被拘押的時候，澳大利亞和中國之間的關係正陷入緊張狀況。外界猜測她的被拘是出自政治動機，或是中國政府以人質對澳洲政府進行報復。就在澳大利亞當局以《反外國干涉法》為由對中國官媒記者的住所進行突擊檢查之後，成蕾在中國便遭到拘押。此事在北京外媒圈引起震動，另外2名駐北京澳洲記者伯特斯（Bill Birtles）和史密斯（Michael Smith）在被約談有關成蕾的問題之後連夜逃離中國。

報導指出，在成蕾被拘押數月之後，中國還以涉嫌危害國家安全為由，拘留了《彭博社》北京分社的一名中國籍雇員范若伊（Haze Fan)。