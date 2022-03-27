中油高廠第四區廢水處理設備。（高市環保局提供／袁庭堯高雄傳真）

中油高廠目前正進行第四工區整治工程，環保局27日宣布，將裝設活性碳吸附塔，降低地下水異味及汙染物逸散。整治全程依然嚴密監控，資訊24小時同步公開上網。

完成中油高廠整治場址共計6區，高市府日前已完成第3區污染土壤開挖作業，正進行第4區整治工程。

環保局表示，根據氣相層析／火焰離子化偵測器監測結果，空氣中苯濃度介於0.23～0.7 ppb之間，均小於1 ppb，低於周界標準40 ppb，無二次汙染問題。

高廠整治分區4-3、4-4區已設置1座廢水處理池（含沉砂、浮油攔阻、攔污單元）及1套廢水設備（含加壓浮除單元、混膠凝單元、活性碳處理等）處理整治祛水，水質檢測結果pH值7.3，呈中性。苯、甲苯，乙苯及總石油碳氫化合物等揮發性有機物濃度皆小於偵測極限，已符合中油高廠排放標準及第二類地下水污染管制標準。

為讓市民放心，環保局將裝設活性碳吸附塔，吸附水中可能殘留揮發性有機物，後續再經中油高廠廢水處理廠處理後海放。放流口已裝設24小時連續水質水量自動監測設施，監測懸浮固體、化學需氧量、pH值、水溫、導電度及水量，數據公開在環保署水污法相關資訊公開平台。

環保局也將持續要求整治廠商確實依循核定計畫書內容執行二次汙染防治工作，除將環境監測資料公布於環保局官網（中油高煉廠 - 土污整治環境監測專區），也於高廠周邊里辦公處設置智慧電視，24小時提供最新環境監測資訊。