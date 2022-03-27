網紅謝薇安（Vivian）有「最強奶媽」稱號，擁有精緻臉蛋和F級魔鬼身材的她，2019年憑藉踩踏步機和跳繩影片爆紅，IG粉絲數一度高達497萬，後雖帳號被砍但人氣仍高，之前客串電影《山中森林》的美艷定裝照，還被人拿來跟《賭神2》演「海棠小姐」的邱淑貞做比較。近日謝薇安接連分享逛大賣場的日常，其中一張細肩帶低胸裝照片性感爆表，波濤洶湧的模樣讓網友看了噴鼻血，也意外曝露了她最喜愛的食物。

謝薇安不吝在社群分享火辣美照，之前她才PO出一系列巨胸內衣自拍，近日她則切換風格改曬逛賣場日常；首先是愛子「小謝寶」推購物車的畫面，23秒可愛影片中兒子頂著「小瓜呆」髮型，她也標記「#脆笛酥」，懷舊梗讓網友們直呼可愛。然後是她戴眼鏡綁包包頭，穿著白T短褲拖鞋蹲著挑選藍莓的模樣，連女生看了都大喊：「好漂亮！！我的天，能當我老婆嗎」，造型樸素仍被狂刷愛心直呼：「太美了！」。

她昨(26)日的造型則混合了日常及性感風，畫面中她穿著牛仔熱褲及細肩帶灰色針織背心，站在麵類貨架前挑選想吃的品項，但見她手上拿著一包日式直條麵線，寫道：「拉麵控」，看得出比起架上的韓式及各色泡麵，她更喜歡手上那包日式拉麵，對吃有自己的堅持與講究。

不過，網友的焦點全放在謝薇安的火辣身材上，只見到她穿著低胸的傲人上圍呼之欲出，身體微一前傾就洩出F級雪白美胸，畫面超養眼釣出大批「薇安控」讚道：「眼睛不知該放那」、「香」、「哪裡有拉麵，眼裡都是長輩」、「吃貨安～」、「性感女神」、「好吃」、「漂亮」、「我都喜歡吃」、「令人懷念的髮色～」、「你看起來很美」、「這個角度」、「這種風格好ㄚ」，狂刷眼冒愛心，1天吸2.4萬人點讚。

謝薇安曾捲入桃色風波，被爆從事性交易，還流出價目表，從化名到特徵都與她相符，重創甜美形象，不過當時謝薇安就澄清自己沒有賣淫：「我不敢說我自己多屌，全台灣instagram第三而已」，還自爆業配一篇文行情是30萬起跳，只是去(2021)年12月謝薇安IG竟無預警遭到停用，近500萬的粉絲一夕歸零，她只好開新帳號重新出發，目前仍累積出67.3萬高人氣。