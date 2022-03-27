被鐵道迷暱稱「紅斑馬」的EMU1200型自強號電聯車，在28日執行最後一趟南下與北上的運行任務後，將在月底正式除役，周末兩天吸引大批鐵道迷，爭相捕捉其最後風采留念。（詹學強提供／謝瓊雲彰化傳真）

已有36年車齡的EMU1200型電聯車，台鐵局規畫月底正式除役，28日將執行最後一趟南下北上的運行，這個月吸引許多鐵道迷爭相目睹其風采，周末兩天更是吸引大批學生、民眾在各站點、軌道旁追焦，留下在鐵道上奔馳的美麗身影。

鐵路電氣化後，台鐵局最初以100型電聯車作為自強號列車行駛運輸旅客，因運量快速上升，又向南非採購200型電聯車，即是現今被鐵道迷暱稱為「紅斑馬」的前身。

被鐵道迷暱稱「紅斑馬」的EMU1200型自強號，在28日執行最後一趟南下與北上的運行任務後，將在月底正式除役，周末兩天吸引大批鐵道迷，爭相捕捉其最後風采留念。（黃金寶提供／謝瓊雲彰化傳真）

被鐵道迷暱稱「紅斑馬」的EMU1200型自強號電聯車，在28日執行最後一趟南下與北上的運行任務後，將在月底正式除役，周末兩天吸引大批鐵道迷，爭相捕捉其最後風采留念。（詹學強提供／謝瓊雲彰化傳真）

後來因設備老舊，2002年間台鐵局開始針對整批200型電聯車，陸續進行內裝、車體與動力全面更新大改造，將原本每3輛車廂為1組改為每9輛1個編組，並重新編號，2003年分批完成測試後，2004年起全數在縱貫線上運行服務旅客。

資深的鐵道迷黃金寶說，這樣的改造十分創新前瞻，成為後來700至900型自強號列車的參考設計雛形。因為老舊車況不佳且維修不易，去年起只剩下一組車還在運行，其他都留做檢修更換零件的備用編組。

喜愛拍火車的鐵道迷詹學強說，紅斑馬的塗裝與現行自強號不同，外型復古優雅，這些年他常常拍下紅斑馬的帥氣英姿，周末他專程至彰化火車站守候紅斑馬的身影，有同好還專程設計製作頭牌前往，更有日本迷繪製紅斑馬專屬海報紀念。

詹學強表示，目前每天也僅剩彰化至潮州往返車次，即167南下車次與168北上車次；最後運行日因為要工作無法搭車，仍已先購買好彰化至員林間的車票留念。

當年台鐵局向南非採購的200型電聯車，即是現在紅斑馬改造前的原型車輛。（黃金寶提供／謝瓊雲彰化傳真）