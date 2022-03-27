台北市衛生局27日晚間公布新北三重女業務的丈夫（案22741）足跡，25日曾前往三商巧福民權門市及7-ELEVEN鑫台北門市，提醒曾出入相關場所民眾進行自我健康監測。

中央日前公布三重案22701為一名30多歲女業務員，因陪病需求在 3月25日自費採檢陽性，Ct 值12.7 ，感染源不明。今日案22701丈夫（案22741）也確診，CT值17.6。

衛生局專委歐佳齡表示，個案於三商巧福內用，不另發簡訊，超商也已安排精準疫調採檢，一共匡列店員、顧客21人居家隔離。