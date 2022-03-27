台南市楠西區梅嶺大湖桶一帶油桐花已經開始綻放。(劉秀芬攝)

台南市楠西區梅嶺大湖桶一帶油桐花已經開始綻放。(劉秀芬攝)

台南市楠西區梅嶺風景區不僅可以賞梅花，春天還有南部少見的油桐花美景，近日不少遊客上梅嶺採梅、買梅子，發現油桐花已經悄悄盛開，驚喜搶拍。

由於梅嶺地區是台南客家聚落，台南市政府客家事務委員去年春天首度於福來老梅園舉辦客家桐花祭活動，帶動地方觀光，獲得鄉親好評，今年客委會再接再厲，4月9日將推出桐花祭活動，不僅有花樹下音樂會、市集，還推出小旅行活動，專車接送遊客順遊江家古厝、永興吊橋等景點，大啖水果風味餐。

梅嶺油桐花大多集中於海拔約500至600公尺大湖桶一帶，以福來老梅園附近最多，約有120多株。福來老梅園農友陳居峰說，以前梅嶺觀光客人潮主要出現在冬季梅花期，花期一過只剩登山健行遊客，在地民眾也思考如何在其他時間吸引遊客前往旅遊，因此讓他想到要種植開花期長的油桐花。

陳居峰說，他先到高海拔的林區找到好幾十株原生種油桐花，移植到自家梅園附近，沒想到花開得還不錯，後來他發現原生種油桐花花簇較小，於是到苗栗買了當地的油桐樹苗來栽種，花簇較大，因此梅嶺油桐花開起來有不同美感。

大湖桶油桐花主要栽種在福來老梅園對面邊坡，站在停車場可居高臨下觀看，也可到花樹下近拍，梅園內也散種十多株油桐花，沿著休憩步道兩旁也有栽種，每年春天來賞花遊客也愈來愈多。

陳居峰表示，今年油桐花早花已經綻放，梅子也正好成熟，周末天氣好，已有不少遊客前往賞花、採梅，配合桐花祭活動，往後梅園附近步道也會再多種一些油桐花，形成一個桐花廊道，讓遊客賞得更開心。