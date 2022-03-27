美國洛杉磯創投Infinio Capital唯一的海外分公司位於台北，並於台灣募集新太空科技基金，預計2022年Q3前完成資金募集，近日在全球太空衛星會議暨展覽Satellite 2022上，舉辦台灣與國際太空科技商的商機媒合會，透過策略投資方式，吸引國際廠商來台製造、研發，協助台灣快速發展太空與衛星科技。

Infinio Capital官方網站的資訊顯示，持有的創投基金4,500萬美元，與多個國家的顛覆型創新企業家合作。近年來結合台灣官方單位，運用國際資源將國際衛星服務與製造、地面設備通訊服務與製造等廠商引薦至台灣，握有美國太空產業人脈，期許鏈接台灣的成熟的製造能量與新創技術至美國市場。

由於火箭發射、回收的技術日臻成熟，不同於過去的「舊太空」時期，發射火箭動輒需要上億美金成本，蓬勃發展中的「新太空」產業，火箭發射成本大幅降低至過去的50％，未來還有可能持續降低，台灣製造供應鏈可扮演訂製限量生產角色。

此次參與Satellite 2022的八家台廠，有投入低軌衛星地面設備相位陣列天線技術且已獲國際大廠青睞的鐳洋科技與耀登科技、獨創球型馬達控制衛星姿態技術的新創新星張量科技，掌握毫米波(mmWave)技術與歐洲太空總署密切合作的稜研科技，還有具備相控陣列雷達核心技術的創未來科技、射頻天線製造Pro Brand Technology、發射酬載服務的廣碩系統、以及製造航太與高階工業用扣件產品的豐達科技，各家有各自的強項。

駐美國代表處經濟組長胡啟娟表示，美國低軌衛星需求呈現爆發性成長，已吸引更多的衛星營運商，加速在全球尋找合適的供應鏈夥伴。台灣擁有全球最具多元彈性的製造優勢，台美雙方具有長期穩定的經濟夥伴關係，期待太空產業將可為雙方發掘出更多的合作想像與商機，為彼此創造雙贏局面。